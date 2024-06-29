Isparta'da kamyonla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
H.R.A. yönetimindeki kamyon, Eğirdir-Gelendost kara yolu Mahmatlar köyü yakınlarında M.B'nin kullandığı hafif ticari araç ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
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