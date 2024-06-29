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        Isparta'da kamyonla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 19:57 Güncelleme: 29.06.2024 - 19:57
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        Isparta'da kamyonla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        H.R.A. yönetimindeki kamyon, Eğirdir-Gelendost kara yolu Mahmatlar köyü yakınlarında M.B'nin kullandığı hafif ticari araç ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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