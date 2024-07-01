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        LGS birincilerinden Ispartalı Mustafa'nın hedefi yapay zeka mühendisliği

        Isparta'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Mustafa Arel Akol, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ne gitmeyi, sonrasında da yurt dışında yapay zeka yazılımı eğitimi almayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 14:07 Güncelleme: 01.07.2024 - 14:07
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        LGS birincilerinden Ispartalı Mustafa'nın hedefi yapay zeka mühendisliği
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        Isparta'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Mustafa Arel Akol, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ne gitmeyi, sonrasında da yurt dışında yapay zeka yazılımı eğitimi almayı hedefliyor.

        Hızırbey Ortaokulundan mezun olan Mustafa Arel Akol, LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alma başarısı gösterdi.

        Mustafa, annesi Seçil ve babası Mehmet Evren Akol ile İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'u ziyaret etti.

        Başarılı öğrenci, burada gazetecilere, sınava düzenli soru çözerek hazırlandığını söyledi.

        Tam puan aldığı için mutlu olduğunu dile getiren Mustafa, "LGS'ye hazırlık sürecimde sabah bir deneme çözüyordum, sonra yemek molası veriyordum. Yemekten sonra her ana ders için 3'er deneme, ara derslerden de 2'şer deneme çözüyordum. Akşam olduğunda eksik derslerim kaldıysa onlara bakıyordum ve kitap okuyordum." dedi.

        Mustafa, ilk hedefinin İstanbul Kabataş Erkek Lisesi olduğunu belirterek, "Daha sonra yurt dışında üniversite okuyup yapay zeka ve yazılım alanında mühendis olmak istiyorum." ifadesini kullandı.

        Seneye sınava gireceklere tavsiyede bulunan Akol, "Bol bol kitap okusunlar. Özellikle son sınavlarda okuduğunu anlama üzerine çok sorular çıkıyor. Paragraf sorularına yoğunlaşabilirler. Özellikle sınav esnasında soruları çok dikkatli okusunlar ki bir şey kaçırmasınlar." diye konuştu.

        Baba Mehmet Evren Akol da oğlunun disiplinli ve düzenli çalışması sayesinde bu başarıyı elde ettiğini kaydetti.

        Anne Seçil Akol, emeklerinin karşılığını aldıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Baydur ise tam puan alan gencin başarısına katkıları bulunan ailesini, öğretmenleri ve okul yönetimini kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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