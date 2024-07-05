Isparta'da Eğirdir Gölü kıyısındaki sazlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangının besihanesine ulaşmak üzereyken söndürüldüğüne değinen Yıldız, "Niye yakıyorlar bilmiyorum ama neredeyse besihanemiz yanıyordu. Son dakikada kurtardık." dedi.

Gelendost Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve çevredeki besihanelerin yakınında, Eğirdir Gölü kıyısındaki sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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