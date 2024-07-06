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        Isparta'da devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı

        Isparta'da seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 11:25 Güncelleme: 06.07.2024 - 11:25
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        Isparta'da devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı
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        Isparta'da seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Deregümü yolunda, Mustafa N. (18) yönetimindeki 32 ACU 619 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu düşerek yola savruldu.

        Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Mustafa N. Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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