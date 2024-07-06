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        Isparta'da işletmelerin duvarları tuvali olan gencin hayali daha büyük resimler yapmak

        Isparta'da kafe ve restoranların duvarlarını tuval olarak kullanan genç ressamın hayali, büyük duvarlara devasa resimler çizmek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 16:34 Güncelleme: 06.07.2024 - 16:34
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        Isparta'da işletmelerin duvarları tuvali olan gencin hayali daha büyük resimler yapmak
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        Isparta'da kafe ve restoranların duvarlarını tuval olarak kullanan genç ressamın hayali, büyük duvarlara devasa resimler çizmek.

        Kentte yaşayan 35 yaşındaki Alaattin Kurt, resim yeteneğini keşfedince talep eden kafe ve restoranların duvarlarına resimler çizerek geçimini sağlıyor.

        Isparta Güzel Sanatlar Lisesinden sonra Dumlupınar Üniversitesi Çizgi Film Animasyon bölümünden mezun olan 35 yaşındaki Alaattin Kurt, talep eden kafe ve restoranların duvarlarına resimler çizerek hayatını kazanmaya başladı.

        Tanıdıklarının ve arkadaşlarının yönlendirmesiyle işletmelerin duvarlarına resim çizen Kurt, Isparta'nın yanı sıra Antalya, Burdur ve Denizli'de yaklaşık 200'ün üzerinde duvar resimleri yaptı.

        Kafe ve restoranların duvarlarını renklendiren Kurt, para kazanmanın yanında kendine özgü resim ve çizgi tasarımlarını da farklı insanların beğenisine sunma imkanı buluyor.

        - Hayali daha büyük resimler yapmak

        Sanatla ilgilenmeye ilkokul yıllarında başlayan Alaattin Kurt, AA muhabirine, yeteneğini keşfettikten sonra çizim yapmanın kendisi için bir tutku olduğunu söyledi.

        Gelecekte büyük binaların duvarlarına devasa resimler yapmak istediğini belirten Kurt, "Diğer bir projem ise büyük bir sanat atölyesi açmak. Bu atölyede büyük tablolar üzerinde çalışabileceğim, heykel ve ahşap işleriyle uğraşabileceğim bir alan istiyorum. Ayrıca, bu mekanıma canlılık katması açısından sanat eğitimi ve resim kursları da düzenlemek istiyorum." diye konuştu.

        Kurt, resim yapmak isteyen gençlere bu işe hobi olarak başlayabileceklerini ancak profesyonelleşmek istiyorlarsa temel sanat eğitimi almaları tavsiyesinde bulundu.

        İşletmesine resim yaptıran Hilal Yavuz Kiremitçi de iş yerindeki klimanın hortumundan rahatsız olduğu için duvara kahve ağacı resmi yaptırdığını ancak Kurt'un resmini çok beğenince iş yerinin iki farklı alanına daha resim çizdirdiği aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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