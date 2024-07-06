Isparta'da işletmelerin duvarları tuvali olan gencin hayali daha büyük resimler yapmak

Isparta'da kafe ve restoranların duvarlarını tuval olarak kullanan genç ressamın hayali, büyük duvarlara devasa resimler çizmek.

Kentte yaşayan 35 yaşındaki Alaattin Kurt, resim yeteneğini keşfedince talep eden kafe ve restoranların duvarlarına resimler çizerek geçimini sağlıyor.

Isparta Güzel Sanatlar Lisesinden sonra Dumlupınar Üniversitesi Çizgi Film Animasyon bölümünden mezun olan 35 yaşındaki Alaattin Kurt, talep eden kafe ve restoranların duvarlarına resimler çizerek hayatını kazanmaya başladı.

Tanıdıklarının ve arkadaşlarının yönlendirmesiyle işletmelerin duvarlarına resim çizen Kurt, Isparta'nın yanı sıra Antalya, Burdur ve Denizli'de yaklaşık 200'ün üzerinde duvar resimleri yaptı.

Kafe ve restoranların duvarlarını renklendiren Kurt, para kazanmanın yanında kendine özgü resim ve çizgi tasarımlarını da farklı insanların beğenisine sunma imkanı buluyor. - Hayali daha büyük resimler yapmak Sanatla ilgilenmeye ilkokul yıllarında başlayan Alaattin Kurt, AA muhabirine, yeteneğini keşfettikten sonra çizim yapmanın kendisi için bir tutku olduğunu söyledi. Gelecekte büyük binaların duvarlarına devasa resimler yapmak istediğini belirten Kurt, "Diğer bir projem ise büyük bir sanat atölyesi açmak. Bu atölyede büyük tablolar üzerinde çalışabileceğim, heykel ve ahşap işleriyle uğraşabileceğim bir alan istiyorum. Ayrıca, bu mekanıma canlılık katması açısından sanat eğitimi ve resim kursları da düzenlemek istiyorum." diye konuştu.