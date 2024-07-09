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        Isparta'da gölete giren kız çocuğu boğuldu

        Isparta'da, serinlemek için gölete giren kız çocuğu hayatı kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 18:39 Güncelleme: 09.07.2024 - 18:39
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        Isparta'da gölete giren kız çocuğu boğuldu
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        Isparta'da, serinlemek için gölete giren kız çocuğu hayatı kaybetti.

        Merkeze bağlı Darıderesi Köyü'nde, kardeşiyle Darıderesi Göleti'ne giden Ceren G. (13) serinlemek için suya girdi.

        Bir süre sonra Ceren G'nin gözden kaybolduğunu fark eden kardeşi durumu ailesine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Isparta Belediyesi İtfaiyesi Sualtı Kurtarma ekibi sevk edildi.

        Gölette arama çalışması yapan ekipler, kız çocuğuna ulaştı.

        Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Ceren G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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