Isparta'da gölete giren kız çocuğu boğuldu
Isparta'da, serinlemek için gölete giren kız çocuğu hayatı kaybetti.
Isparta'da, serinlemek için gölete giren kız çocuğu hayatı kaybetti.
Merkeze bağlı Darıderesi Köyü'nde, kardeşiyle Darıderesi Göleti'ne giden Ceren G. (13) serinlemek için suya girdi.
Bir süre sonra Ceren G'nin gözden kaybolduğunu fark eden kardeşi durumu ailesine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Isparta Belediyesi İtfaiyesi Sualtı Kurtarma ekibi sevk edildi.
Gölette arama çalışması yapan ekipler, kız çocuğuna ulaştı.
Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Ceren G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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