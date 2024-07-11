Isparta'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü yakalandı

Bu kapsamda, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu etkisinde araç kullanma ve kamu malına zarar vermenin de aralarında bulunduğu 15 suçtan 17 yıl 1 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.U. ile hırsızlık suçundan 13 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası olan H.S. kent merkezinde saklandıkları adreste yakalandı.

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