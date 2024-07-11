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        Isparta'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü yakalandı

        Isparta'da, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 20:59 Güncelleme: 11.07.2024 - 20:59
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        Isparta'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü yakalandı
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        Isparta'da, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan hükümlüleri yakalamak için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu etkisinde araç kullanma ve kamu malına zarar vermenin de aralarında bulunduğu 15 suçtan 17 yıl 1 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.U. ile hırsızlık suçundan 13 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası olan H.S. kent merkezinde saklandıkları adreste yakalandı.

        Adliyedeki işlemleri tamamlanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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