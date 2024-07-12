İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Isparta'da konuştu:

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partideki istifalara ilişkin "Partimiz eğer günü şartları içinde yükselmeye devam ediyorsa demek ki bu istifalardan olumsuz bir şekilde etkilenmediğimiz sonucu çıkıyor. " dedi.

Bazı temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Isparta'ya gelen Dervişoğlu, partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Partililerle bir araya gelen Dervişoğlu, yaptığı açıklamada, Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in memleketinde olduklarını ve anıt mezarını ziyaret edeceklerini söyledi.

Demirel'in kalkınmış, büyük, demokrat, hür müreffeh Türkiye'nin mimarlarından biri olduğunu belirten Dervişoğlu, onun mirasının takipçisi olmanın kendileri açısından görev ve sorumluluk olduğunu ifade etti.

Dervişoğlu, İYİ Parti olarak bu siyasi şahsiyetlerin ayak izlerine basarak yolculuklarını sürdüreceklerini dile getirerek "Demokrasinin erdeminin, kazanımlarının peşinde koşmayı da sürdüreceğiz. Bizi doğruların dışında konuşurken görmeyeceksiniz. Türkiye'nin çok önemli problemleri var, bu problemlerin müsebbiplerini vatandaşa şikayet etmek için Anadolu'yu karış karış dolaşacağız." diye konuştu.