İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Isparta'da ziyaretlerde bulundu:

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "İYİ Parti'ye, kadrolarına, genel başkanına baktığınızda Süleyman Demirel'in samimiyetini göreceksiniz. Yolumuzdan saparsak da bizi uyaracaksınız." dedi.

Dervişoğlu, il başkanlığında partililerle buluşmasının ardından dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in İslamköy'deki Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi ve Çalca Tepe'de bulunan anıt mezarını ziyaret etti.

Anıt mezarda dua eden Dervişoğlu, Demirel'in kabrine karanfil koydu.

Özmen'le bir süre sohbet eden Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada, Gelendostluların kendisini sıcak karşıladığını söyledi.

Dervişoğlu, ardından imzaladığı anıt mezar defterine, "Cumhuriyetin milletle birleşen vizyonuyla hareket eden zatıaliniz, ülkenin ve milletin çıkarlarını gözeten, Türk devlet geleneğini yaşatan ve Cumhuriyeti yücelten adımlarıyla hafızalarda kıymet biçilmez bir yere sahiptir." diye yazdı.

Bu şahsiyetlerin başında dokuzuncu Cumhurbaşkanı, baba namıyla maruf Süleyman Demirel'in geldiğini belirten Dervişoğlu, "Cennet mekan Demirel'i, ülkemize hizmetleri, yetişmemize katkıları münasebetiyle şükranla ve minnetle yad ediyorum. Altı kere gitmeyi vatandaşın iradesine bağlayan yedi kere gelmeyi de demokrasinin erdemleriyle buluşturan önemli bir şahsiyet, her daim örnek alınması gereken bir şahsiyet, o sizin bir büyüğünüzdü, biz de onların yetiştirdiği evlatlarıyız." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, siyasi yolculuklarına bu ülkeye hizmet etmiş büyük şahsiyetlerin ayak izlerine basarak devam edeceklerine işaret ederek, "İYİ Parti'ye, kadrolarına, genel başkanına baktığınızda Süleyman Demirel'in samimiyetini göreceksiniz. Yolumuzdan saparsak da bizi uyaracaksınız." diye konuştu.