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        Isparta Valiliğinden emeklilere destek

        Isparta Valiliğince kentte faaliyet gösteren bir alışveriş merkeziyle ortak protokol imzalanarak emeklilere yüzde 10 indirim sağlanacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 15:23 Güncelleme: 13.07.2024 - 15:25
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        Isparta Valiliğinden emeklilere destek
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        Isparta Valiliğince kentte faaliyet gösteren bir alışveriş merkeziyle ortak protokol imzalanarak emeklilere yüzde 10 indirim sağlanacağı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2024'ün "Emekliler Yılı" olarak ilan edildiği belirtildi.

        Bu kapsamda Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve kentteki bir alışveriş merkezi arasında emeklilere yönelik indirim ve hediye çekilişini protokolü imzalandı. İmza törenine Vali Aydın Baruş da katıldı.

        Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hüseyin Karagöz ve IYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Dağlı arasında imzalanan protokolle emeklilere, 15 Temmuz 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihlerinde 750 lira ve üzeri alışverişlerde yüzde 10 indirim sağlanacak.

        Bunun yanında emeklilere, 1000 lira ve üzeri alıveriş yapanlar arasında düzenlenecek çekilişlerle çeşitli hediyeler verilecek.

        Açıklamada emeklilerin Isparta'daki ve Türkiye genelindeki indirimleri www.emekliler.gov.tr sitesi üzerinden takip edebilecekleri kaydedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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