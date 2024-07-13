Isparta Valiliğinden emeklilere destek

Isparta Valiliğince kentte faaliyet gösteren bir alışveriş merkeziyle ortak protokol imzalanarak emeklilere yüzde 10 indirim sağlanacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2024'ün "Emekliler Yılı" olarak ilan edildiği belirtildi.

Bu kapsamda Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve kentteki bir alışveriş merkezi arasında emeklilere yönelik indirim ve hediye çekilişini protokolü imzalandı. İmza törenine Vali Aydın Baruş da katıldı.

Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hüseyin Karagöz ve IYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Dağlı arasında imzalanan protokolle emeklilere, 15 Temmuz 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihlerinde 750 lira ve üzeri alışverişlerde yüzde 10 indirim sağlanacak.