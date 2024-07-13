Isparta'da terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Isparta'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Isparta'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen N.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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