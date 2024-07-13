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        Isparta'da terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

        Isparta'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 21:15 Güncelleme: 13.07.2024 - 21:15
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        Isparta'da terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
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        Isparta'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen N.T. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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