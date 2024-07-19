Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da otomobil ile tarım aracının çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Isparta'nın Senirkent ilçesinde otomobil ile tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 21:08 Güncelleme: 19.07.2024 - 21:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da otomobil ile tarım aracının çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta'nın Senirkent ilçesinde otomobil ile tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        S.Ö. (53) idaresindeki 03 AEL 589 plakalı otomobil, Üçyol mevkisinde R.K'nin (50) kullandığı "patpat" diye tabir edilen tarım aracıyla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, tarım aracında yolcu olarak bulunan Süleyman Köse'nin (71) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan S.G. (32), A.S.Ö. (13) ve İ.E.D. (12) Senirkent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Küresel yazılım açıklaması
        Küresel yazılım açıklaması
        'Ateşkeste son aşamaya gelindi'
        'Ateşkeste son aşamaya gelindi'
        Boğdu, çuvala koydu, bahçeye bıraktı
        Boğdu, çuvala koydu, bahçeye bıraktı
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        "Karlı bir ortaklık olur"
        "Karlı bir ortaklık olur"
        Öğrencisine şiddet uygulayan öğretmene tahliye
        Öğrencisine şiddet uygulayan öğretmene tahliye
        Furkan Apartmanı'nda karar
        Furkan Apartmanı'nda karar
        Sıcaklık artışı nedeniyle cinsiyetleri değişti
        Sıcaklık artışı nedeniyle cinsiyetleri değişti
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        En-Nesyri bitiyor!
        En-Nesyri bitiyor!
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Mavi kriz!
        Mavi kriz!
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U

        Benzer Haberler

        Tartıştığı arkadaşını öldürdü, duruşmada ailesinden özür diledi
        Tartıştığı arkadaşını öldürdü, duruşmada ailesinden özür diledi
        Isparta'da otomobiller çarpıştı: 2'si çocuk 3 ölü, 10 yaralı
        Isparta'da otomobiller çarpıştı: 2'si çocuk 3 ölü, 10 yaralı
        Ispartalı işitme engelli öğrenci YKS'de Türkiye derecesi yaptı
        Ispartalı işitme engelli öğrenci YKS'de Türkiye derecesi yaptı
        Isparta'da terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
        Isparta'da terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
        Isparta Valiliğinden emeklilere destek
        Isparta Valiliğinden emeklilere destek
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Isparta'da ziyaretlerde bulundu:
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Isparta'da ziyaretlerde bulundu: