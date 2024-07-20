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        Isparta'da diş hekimliği öğrencilerine "Dijital Teknolojiler" dersi verilecek

        Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında müfredatına "Diş Hekimliğinde Dijital Teknolojiler" dersini eklediğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 14:29 Güncelleme: 20.07.2024 - 14:29
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        Isparta'da diş hekimliği öğrencilerine "Dijital Teknolojiler" dersi verilecek
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        Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında müfredatına "Diş Hekimliğinde Dijital Teknolojiler" dersini eklediğini bildirdi.

        Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Zuhal Yetkin Ay, gazetecilere, "Diş Hekimliğinde Dijital Teknolojiler" dersinde Türkiye'de akredite olmuş on fakülteden biri olduklarını söyledi.

        Eğitimin geliştirilmesi amacıyla müfredatlarına Diş Hekimliğinde Dijital Teknolojiler dersini eklediklerini belirten Yetkin, "Bu derle öğrenciler dijital teknolojileri sadece gözlemci olarak değil, aynı zamanda uygulamalı olarak da öğrenme imkanına sahip olacak. Mezun olduklarında donanımlı diş hekimleri olarak dijital teknolojileri kullanabilecek, geliştirebilecek ve meslek pratiklerinde öngörülebilir, doğru tedaviler yapabilecekler." ifadelerini kullandı.

        Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Eroğlu da fakültede dijital teknolojileri hem kliniklerinde hem de eğitim-öğretim protokollerinde kullandıklarını dile getirerek, "Dijital dünyanın bize kazandırdıklarını uygulamaya ve öğretmeye çalışıyoruz." dedi.

        Eroğlu, fakültedeki eğitimin iki ayağı olduğunu vurgulayarak, "Birincisi hasta tedavi hizmetleri. İkincisi ise bu tedavi hizmetlerinin beş yıl boyunca öğrencilerimize uygulamalı olarak öğretilmesi. Öğrencilerimizin mezun olduklarında yeni dijital teknolojileri öğrenmiş olarak buradan ayrılmalarını istiyoruz." diye konuştu.

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