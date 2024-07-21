Isparta Valisi Baruş, şehit ailesini ziyaret etti

Pençe Kilit operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesiyle yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 19 Temmuz'da şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan dün Ankara'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Baruş, Isparta'da ikamet eden şehidin annesi Ayfer ve babası Bekir Sami Demirkan'a taziye ziyaretinde bulundu.

Isparta Valisi Aydın Baruş, Pençe Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'ın ailesini ziyaret etti.

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