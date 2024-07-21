Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta Valisi Baruş, şehit ailesini ziyaret etti

        Isparta Valisi Aydın Baruş, Pençe Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'ın ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 17:36 Güncelleme: 21.07.2024 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta Valisi Baruş, şehit ailesini ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta Valisi Aydın Baruş, Pençe Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'ın ailesini ziyaret etti.

        Baruş, Isparta'da ikamet eden şehidin annesi Ayfer ve babası Bekir Sami Demirkan'a taziye ziyaretinde bulundu.

        Pençe Kilit operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesiyle yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 19 Temmuz'da şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan dün Ankara'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        43 yıl haksız yere hapis yatan kadın serbest bırakıldı
        43 yıl haksız yere hapis yatan kadın serbest bırakıldı
        Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Habertürk'e konuştu
        Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Habertürk'e konuştu
        Karı-kocaya sokak ortasında kanlı pusu!
        Karı-kocaya sokak ortasında kanlı pusu!
        "Gizli Servis Trump'ın koruma taleplerini reddetti"
        "Gizli Servis Trump'ın koruma taleplerini reddetti"
        Otomobil göle uçtu! Bir aile yok oldu
        Otomobil göle uçtu! Bir aile yok oldu
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ifadeler ortaya çıktı
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ifadeler ortaya çıktı
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        Fenerbahçe, En-Nesyri'yi bekliyor!
        Fenerbahçe, En-Nesyri'yi bekliyor!
        4 lezzetimiz listede... En popüler salatalar!
        4 lezzetimiz listede... En popüler salatalar!
        İstanbul'da sıcak hava ve yüksek nem etkili oluyor: O ilçe yüzde 99 ile rekor kırdı
        İstanbul'da sıcak hava ve yüksek nem etkili oluyor: O ilçe yüzde 99 ile rekor kırdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC dönüşü konuştu
        Mavi ekran krizinin ardından...
        Mavi ekran krizinin ardından...
        124 yıl sonra eşit olimpiyat
        124 yıl sonra eşit olimpiyat
        "Emeklilerimizin daima yanındayız"
        "Emeklilerimizin daima yanındayız"
        Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
        Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
        Amrabat'tan flaş karar!
        Amrabat'tan flaş karar!
        Âşıklardan yeni pozlar
        Âşıklardan yeni pozlar
        Kimdi bu kolcular?
        Kimdi bu kolcular?
        Dondurma boğaz ağrısına yol açar mı?
        Dondurma boğaz ağrısına yol açar mı?
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!

        Benzer Haberler

        Isparta'da diş hekimliği öğrencilerine "Dijital Teknolojiler" dersi verilec...
        Isparta'da diş hekimliği öğrencilerine "Dijital Teknolojiler" dersi verilec...
        Isparta'da otomobil ile tarım aracının çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kiş...
        Isparta'da otomobil ile tarım aracının çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kiş...
        Tartıştığı arkadaşını öldürdü, duruşmada ailesinden özür diledi
        Tartıştığı arkadaşını öldürdü, duruşmada ailesinden özür diledi
        Isparta'da otomobiller çarpıştı: 2'si çocuk 3 ölü, 10 yaralı
        Isparta'da otomobiller çarpıştı: 2'si çocuk 3 ölü, 10 yaralı
        Ispartalı işitme engelli öğrenci YKS'de Türkiye derecesi yaptı
        Ispartalı işitme engelli öğrenci YKS'de Türkiye derecesi yaptı
        Isparta'da terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
        Isparta'da terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı