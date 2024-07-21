Isparta'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
A.K. (33) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Isparta-Konya kara yolu Fele köyü yakınında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından cenaze Şarkikaraağaç Hastanesi morguna kaldırıldı.
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