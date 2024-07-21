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        Isparta'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 19:35 Güncelleme: 21.07.2024 - 19:35
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        Isparta'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        A.K. (33) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Isparta-Konya kara yolu Fele köyü yakınında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        İncelemenin ardından cenaze Şarkikaraağaç Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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