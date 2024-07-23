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        Isparta'da devrilen tarım aracındaki bebek öldü, 2 kişi yaralandı

        Isparta'nın Senirkent ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu, bebek öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 17:08 Güncelleme: 23.07.2024 - 17:08
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        Isparta'da devrilen tarım aracındaki bebek öldü, 2 kişi yaralandı
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        Isparta'nın Senirkent ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu, bebek öldü, 2 kişi yaralandı.

        Hatice A'nın (46) kullandığı tarım aracı, Büyükkabaca beldesi Karşı Mahalle'de şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Eylül Yıldız (1) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ve Merve A. (10) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Senirkent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin cenazesi ise otopsi için hastaneye götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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