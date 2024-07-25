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        Isparta'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 18:20 Güncelleme: 25.07.2024 - 18:20
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        Isparta'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçe merkezinde yoğun yağış nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Gazi Paşa Caddesi'ndeki bazı iş yerleri, taşkınlardan etkilendi.

        Zabıta ve itfaiye ekipleri, su birikintilerinin olduğu cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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