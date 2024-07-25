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        Isparta'da otomobilin kamyona çarptığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 21:29 Güncelleme: 25.07.2024 - 21:29
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        Isparta'da otomobilin kamyona çarptığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi
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        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Ahmet İlkay Uluğbay'ın kullandığı 20 ACN 897 plakalı otomobil, Dinar-Isparta kara yolunda Z.G. idaresindeki 32 K 3698 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Keçiborlu Kredi Yurtlar Müdür Vekili Hasan Şahin (37), kaza yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Uluğbay da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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