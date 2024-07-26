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        Isparta'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 17:32 Güncelleme: 26.07.2024 - 17:32
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        Isparta'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Ahmet B'nin kullandığı 32 FGS 352 plakalı kamyonet, Isparta-Konya kara yolu Koruyaka mevkiinde Mustafa Ali G. idaresindeki 32 FL 815 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, otomobildeki sürücü ile Hülya G. yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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