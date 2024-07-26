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        Isparta'da bir kişiyi dolandırdığı iddiasıyla Gaziantep'te yakalanan zanlı tutuklandı

        Isparta'da bir kişiyi telefonla dolandırdığı iddiasıyla Gaziantep'te yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 21:56 Güncelleme: 26.07.2024 - 21:56
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        Isparta'da bir kişiyi dolandırdığı iddiasıyla Gaziantep'te yakalanan zanlı tutuklandı
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        Isparta'da bir kişiyi telefonla dolandırdığı iddiasıyla Gaziantep'te yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Isparta Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefonda kendisini "yatırım danışmanı" olarak tanıtıp bir mağdurun 278 bin lirasını alan şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

        Ekiplerce yapılan araştırmada paranın bir kripto şirketine gönderildiği tespit edildi.

        Şüphelinin Gaziantep'te olduğunun belirlenmesi üzerine Gaziantep il Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak çalışma yürütüldü.

        Gaziantep'teki operasyonda yakalanan şüpheli E.D. gözaltına alındı.

        Polisteki işlemlerin ardından bu kentte adliyeye sevk edilen şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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