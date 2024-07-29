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        Isparta'da bağ evinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bağ evinde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 17:16 Güncelleme: 29.07.2024 - 17:16
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        Isparta'da bağ evinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
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        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bağ evinde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

        Konya-Isparta kara yolu Kırkayak mevkisinde Bayram K'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Olay sırasında sırt bölgesinden yaralanan Bayram K, hastaneye kaldırıldı.

        Evin kullanılmaz hale geldiği yangında, bahçedeki otomobilde de hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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