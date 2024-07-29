Isparta'da bağ evinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bağ evinde çıkan yangında bir kişi yaralandı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bağ evinde çıkan yangında bir kişi yaralandı.
Konya-Isparta kara yolu Kırkayak mevkisinde Bayram K'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Olay sırasında sırt bölgesinden yaralanan Bayram K, hastaneye kaldırıldı.
Evin kullanılmaz hale geldiği yangında, bahçedeki otomobilde de hasar oluştu.
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