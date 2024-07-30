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        Isparta'da bitkin bulunan kukumav yavruları tedavilerinin ardından doğaya salındı

        Isparta'da ormanlık alanda bitkin bulunan iki kukumav yavrusu, tedavilerinin ardından doğal yaşam ortamlarına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 09:55 Güncelleme: 30.07.2024 - 09:55
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        Isparta'da bitkin bulunan kukumav yavruları tedavilerinin ardından doğaya salındı
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        Isparta'da ormanlık alanda bitkin bulunan iki kukumav yavrusu, tedavilerinin ardından doğal yaşam ortamlarına bırakıldı.

        Bir vatandaşın ormanda bulup, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim ettiği kukumav yavrularının tedavisi tamamlandı.

        Yavrular, 20 günlük tedavi ve bakım sürecinin ardından Kovada Gölü yakınlarında doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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