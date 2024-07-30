Lavanta bahçelerinin fotoğrafları bu yıl erken soldu

YALÇIN ÇELEN/BİLAL ALTIOK - Son yıllarda paylaşılan tatil fotoğraflarında sıkça görülen Isparta ve Burdur'daki mor lavanta bahçeleri, aşırı sıcaklar nedeniyle bu yıl erkenden griye büründü.

"Lavanta kokulu köy" olarak bilinen Isparta'nın Keçiborlu ilçesindeki Kuyucak köyünde bulunan lavanta bahçelerinin çiçekleri, aşırı sıcaklar nedeniyle mordan griye döndü. Her yıl temmuzda bahçeleri ziyaret eden tatilciler, bu sene umdukları rengi bulamadan fotoğraflarını çekti.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, AA muhabirine, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle lavanta hasadının erken başladığını söyledi.

Bölgelerinde hasadın 15 Temmuz'da başladığını belirten Selçuk, "Hasat devam ediyor, üretilen lavantalar fabrikalarda işleniyor ve ürün olarak ülke geneline sunuluyor. Bu yıl yüksek sıcaklığın yanında yağmurların ara ara yağması lavanta bahçelerinin görselliğini de kokusunu da olumsuz etkiledi." dedi.

Lavanta üretiminin Türkiye genelinde yaygınlaşmaya başladığına dikkati çeken Selçuk, "İnsanlar artık kendi memleketlerindeki lavanta bahçelerini de ziyaret edebiliyor. Buna bağlı olarak ziyaretçi sayısında da azalma oluyor." ifadelerini kullandı.