Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        GÜNCELLEME - Isparta'da kızı tarafından bıçaklanan kişi öldü

        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 10:12 Güncelleme: 30.07.2024 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Isparta'da kızı tarafından bıçaklanan kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

        Salur köyünde D.Z. (20) ile Osman Z. (49), arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine genç kız, babasını göğsünden bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Osman Z, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

        Şüpheli D.Z gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe, Kadıköy'de turladı!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de turladı!
        Olimpiyatların açılışına sert tepki
        Olimpiyatların açılışına sert tepki
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Beyrut'ta patlama sesi
        Beyrut'ta patlama sesi
        Yangınlarda son durum!
        Yangınlarda son durum!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail'de askeri üsler basıldı
        İsrail'de askeri üsler basıldı
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Ticaret Bakanlığı ceza kesti
        Ticaret Bakanlığı ceza kesti
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Kenan Işık'a veda töreni
        Kenan Işık'a veda töreni
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci
        Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        Hırsız kaçtı o kovaladı: Altınlarına böyle kavuştu
        Hırsız kaçtı o kovaladı: Altınlarına böyle kavuştu
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu

        Benzer Haberler

        Tartıştığı kızı, göğsünden bıçaklayıp öldürdü (3)
        Tartıştığı kızı, göğsünden bıçaklayıp öldürdü (3)
        İlçe gençlik ve spor müdür vekili ile yurt çalışanının öldüğü kaza kamerada
        İlçe gençlik ve spor müdür vekili ile yurt çalışanının öldüğü kaza kamerada
        Tartıştığı kızı, göğsünden bıçaklayıp öldürdü (2)
        Tartıştığı kızı, göğsünden bıçaklayıp öldürdü (2)
        Türkiye üçüncüsü 8 yaşındaki karateci Enes, beyin tümörü nedeniyle hayatını...
        Türkiye üçüncüsü 8 yaşındaki karateci Enes, beyin tümörü nedeniyle hayatını...
        Türkiye üçüncüsü karateci Enes, beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybetti
        Türkiye üçüncüsü karateci Enes, beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybetti
        Lavanta bahçelerinin fotoğrafları bu yıl erken soldu
        Lavanta bahçelerinin fotoğrafları bu yıl erken soldu