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        Isparta'daki sucul canlılar müzesi genişleyen envanteriyle bilim dünyasına katkı sağlıyor

        YALÇIN ÇELEN - Isparta'da 5 yıl önce kurulan Türkiye'nin ilk sucul canlılar müzesinde, farklı havzalara ait sucul canlı örnekleri kayıt altına alınarak korunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 12:08 Güncelleme: 31.07.2024 - 12:08
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        Isparta'daki sucul canlılar müzesi genişleyen envanteriyle bilim dünyasına katkı sağlıyor
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        YALÇIN ÇELEN - Isparta'da 5 yıl önce kurulan Türkiye'nin ilk sucul canlılar müzesinde, farklı havzalara ait sucul canlı örnekleri kayıt altına alınarak korunuyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Su Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde 2019'da kurulan Türkiye Sucul Canlılar Müzesinin envanter çeşitliliği arttı.

        Müze, Türkiye'nin çeşitli havzalardan çıkarılan yüzlerce sucul canlının sergilenmesinin yanı sıra bu alanda araştırma yapan bilim insanlarına çalışmalarında katkı sağlıyor.

        SDÜ Su Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Şehnaz Şener, AA muhabirine, müzenin, ülkedeki sucul canlıların sürdürülebilirliğine katkı sağlamak açısından büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

        Şener, "Türkiye'den farklı havzalara ait sucul canlı örnekleri müzemize gönderiliyor, burada kayıt altına alınarak korunuyor. Müzeye gelen örneklerin öncelikle tür teşhisleri kontrol ediliyor. Sonrasında uzun süreli muhafaza koşullarına getirilerek saklanıyor." dedi.

        Büyük Menderes Havzası'ndan toplanan sucul canlı örnekleriyle ilk müze envanterinin oluşturulduğunu belirten Şener, Türkiye'nin çeşitli nehir havzalarından toplanan sucul canlıların da müze envanterine kazandırıldığını kaydetti.

        Müze envanterinin, yapılan çalışmalarla daha çok gelişeceğini anlatan Şener, "Müzemizde 620 makrofit, 200 balık, 500'e yakın makro omurgasız ve yüzlerce plankton örneği bulunuyor. Müzemizde plankton örnekleri üzerinde inceleme yapmak isteyen araştırmacılara olanak sağlanıyor. Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan anlaşmayla ortaöğretim öğrencilerinin müzemizi ziyaret etmelerine imkan veriliyor." diye konuştu.

        Müzenin, sucul canlılar üzerinde lisans üstü düzeyde çalışmalar yapılmasına da olanak tanıdığını dile getiren Şener, "Müzemiz, bu özelliğiyle de tüm bilim camiası için sucul canlılar açısından ciddi bir veri tabanı ve araştırma ortamı sağlamakta." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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