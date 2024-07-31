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        Isparta'da babasını bıçaklayarak öldüren genç kızın ifadesi ortaya çıktı

        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde babasını bıçakla öldüren D.Z'nin karakoldaki ifadesinde, düğünde babasının tehdit tarzı davranışları nedeniyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 22:52 Güncelleme: 31.07.2024 - 22:52
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        Isparta'da babasını bıçaklayarak öldüren genç kızın ifadesi ortaya çıktı
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        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde babasını bıçakla öldüren D.Z'nin karakoldaki ifadesinde, düğünde babasının tehdit tarzı davranışları nedeniyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

        Babası Osman Zeybek'in kendisine gittikleri düğünde tehditvari davranışlarda bulunduğunu ileri süren D.Z’nin ifadesinde, "Babam annemden 6 yıl önce boşandı. Annem ve 2 kız kardeşimle düğüne gittik. Babam daha önce bana zarar verdi. Evden aldığım bıçakla evin yakınlarında babamla karşılaştım. Bıçağı göğsüne sapladım." dediği öğrenildi.

        Öte yandan D.Z'nin Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenci olduğu öğrenildi.

        - Olay

        D.Z, dün Şarkikaraağaç ilçesi Salur köyünde babasını göğsünden bıçaklayarak öldürmüştü. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan D.Z, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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