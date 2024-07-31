Isparta'da babasını bıçaklayarak öldüren genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Babası Osman Zeybek'in kendisine gittikleri düğünde tehditvari davranışlarda bulunduğunu ileri süren D.Z’nin ifadesinde, "Babam annemden 6 yıl önce boşandı. Annem ve 2 kız kardeşimle düğüne gittik. Babam daha önce bana zarar verdi. Evden aldığım bıçakla evin yakınlarında babamla karşılaştım. Bıçağı göğsüne sapladım." dediği öğrenildi.

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