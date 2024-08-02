Isparta'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin vurduğu motosikletin savrularak kadına çarptığı anlar yer aldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, motosiklet sürücüsü ve çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin çarptığı bir kadın yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.