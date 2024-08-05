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        Afyonkarahisar'da hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen zanlı Isparta'da tutuklandı

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 23 büyükbaş hayvanı çaldığı iddia edilen şüpheli, Isparta'da tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 15:19 Güncelleme: 05.08.2024 - 15:19
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        Afyonkarahisar'da hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen zanlı Isparta'da tutuklandı
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        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 23 büyükbaş hayvanı çaldığı iddia edilen şüpheli, Isparta'da tutuklandı.

        Isparta Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Koçbeyli köyünden 23 büyükbaş hayvan çalınması ihbarı üzerine, Yalvaç Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

        Çalındığı tespit edilen hayvanlar, Şarkikaraağaç'ın Karayaka köyü ve Yalvaç'ın Terziler köyünde bulunarak sahiplerine teslim edildi.

        Olayın zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ö.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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