Afyonkarahisar'da hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen zanlı Isparta'da tutuklandı

Isparta Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Koçbeyli köyünden 23 büyükbaş hayvan çalınması ihbarı üzerine, Yalvaç Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

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