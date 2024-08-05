Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 18:12 Güncelleme: 05.08.2024 - 18:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce yapılan operasyonda, bir zanlının yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor
        Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor
        Fed'in 'olağanüstü' geçmişi
        Fed'in 'olağanüstü' geçmişi
        5 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        5 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Bahçeli: Kudüs Paktı oluşturulmalı
        Bahçeli: Kudüs Paktı oluşturulmalı
        Korku 4 yılın zirvesinde
        Korku 4 yılın zirvesinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kabine Toplantısı başladı! Instagram, Haniye suikastı ve ekonomi masada
        Kabine Toplantısı başladı! Instagram, Haniye suikastı ve ekonomi masada
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Instagram açılıyor mu?
        Instagram açılıyor mu?
        Emlak satışında yeni dönem
        Emlak satışında yeni dönem
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Borsada sert düşüş
        Borsada sert düşüş
        El ele çivileme
        El ele çivileme
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı

        Benzer Haberler

        İkinci derece yanıklarda yumurta akı esaslı tedavi malzemesi için patent al...
        İkinci derece yanıklarda yumurta akı esaslı tedavi malzemesi için patent al...
        Afyonkarahisar'da hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen zanlı Isparta'da t...
        Afyonkarahisar'da hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen zanlı Isparta'da t...
        Isparta'da Heniyye suikastı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları prote...
        Isparta'da Heniyye suikastı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları prote...
        Isparta'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yans...
        Isparta'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yans...
        Isparta'da babasını bıçaklayarak öldüren genç kızın ifadesi ortaya çıktı
        Isparta'da babasını bıçaklayarak öldüren genç kızın ifadesi ortaya çıktı
        Babasını öldüren Döndü'den 'ben şiddete eğilimliyim' paylaşımı
        Babasını öldüren Döndü'den 'ben şiddete eğilimliyim' paylaşımı