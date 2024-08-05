Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce yapılan operasyonda, bir zanlının yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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