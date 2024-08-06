Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'daki Çocuk Üniversitesi'nde öğrenciler geleceğe hazırlanıyor

        Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) bünyesindeki "SDÜ Cocuk Üniversitesi"nde öğrenciler geleceğe hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 12:07 Güncelleme: 06.08.2024 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'daki Çocuk Üniversitesi'nde öğrenciler geleceğe hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) bünyesindeki "SDÜ Cocuk Üniversitesi"nde öğrenciler geleceğe hazırlanıyor.

        Bu yıl hizmete giren "SDÜ Çocuk Üniversitesi'nde" bilim, sanat ve spor alanlarınki çalışmaları ile 6-15 yaş arası öğrencilere hizmet sunuluyor.

        Çocuklar, üniversite dersliklerini, laboratuvarlarını, atölyelerini ve spor alanlarını kullanarak kendilerini istedikleri ve sevdikleri alanlarda geliştirme imkanı yakalıyor.

        SDÜ Rektörü, Prof. Dr. Mehmet Saltan, gazetecilere amaçlarının çocukların geleceğine daha iyi bir yön çizebilmek, ufkunu açarak ülkenin geleceğini daha güvenli ellere teslim etmek ve dünyanın geleceğini daha iyi insanların eline bırakmak için bu projeyi başlattıklarını söyledi

        Dünyada çok az üniversitede bu projenin olduğunu anlatan Prof. Dr. Mehmet Saltan, "Çocuklarımızın ileriye dönük hedeflerini belirleme konusunda üniversitelerden ilham alarak ilerlemeleri gerektiğini düşünüyoruz. Oyunlar arasında güzel oyunlar var ve bunlar, çocukların yeteneklerini ortaya çıkararak, üniversite olarak onların geleceklerine kendi iradeleriyle güzel bir yön çizmeleri gerektiğini düşünüyoruz."diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filenin Sultanları, yarı final için sahada!
        Filenin Sultanları, yarı final için sahada!
        Bakan Işıkhan'dan belediye borçlarına ilişkin açıklama
        Bakan Işıkhan'dan belediye borçlarına ilişkin açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan açıklama
        "Küresel piyasalardaki oynaklık geçici bir panik atağa benziyor"
        "Küresel piyasalardaki oynaklık geçici bir panik atağa benziyor"
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Galatasaray'da limit arayışı!
        Galatasaray'da limit arayışı!
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        Gerçek okuldaki taramada ortaya çıktı! Şimdi kalp nakli bekliyor
        Gerçek okuldaki taramada ortaya çıktı! Şimdi kalp nakli bekliyor
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Mutsuzluğun maliyeti 91 milyar dolar
        Mutsuzluğun maliyeti 91 milyar dolar
        Şoförü yumrukladı, otobüsün anahtarını alıp kaçtı!
        Şoförü yumrukladı, otobüsün anahtarını alıp kaçtı!
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        İngiltere sokakları karıştı!
        İngiltere sokakları karıştı!
        Tarla yolunda acı kaza! Eşi öldü, kendisi ağır yaralı
        Tarla yolunda acı kaza! Eşi öldü, kendisi ağır yaralı
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        Köpeği öldürüp aracına yükledi!
        Köpeği öldürüp aracına yükledi!
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün

        Benzer Haberler

        'Türkiye, yabancı yatırımcılar için akla ilk gelen ekonomilerden biri oluyo...
        'Türkiye, yabancı yatırımcılar için akla ilk gelen ekonomilerden biri oluyo...
        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        İkinci derece yanıklarda yumurta akı esaslı tedavi malzemesi için patent al...
        İkinci derece yanıklarda yumurta akı esaslı tedavi malzemesi için patent al...
        Afyonkarahisar'da hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen zanlı Isparta'da t...
        Afyonkarahisar'da hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen zanlı Isparta'da t...
        Isparta'da Heniyye suikastı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları prote...
        Isparta'da Heniyye suikastı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları prote...
        Isparta'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yans...
        Isparta'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yans...