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        Isparta'da su kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü

        Isparta'nın Gönen ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 22:32 Güncelleme: 06.08.2024 - 22:32
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        Isparta'da su kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü
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        Isparta'nın Gönen ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        M.C'nin (70) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Gönen Kırçayır mevkisindeki su kanalına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan G.P (81) ise hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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