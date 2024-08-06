Isparta'da su kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü
Isparta'nın Gönen ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Isparta'nın Gönen ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
M.C'nin (70) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Gönen Kırçayır mevkisindeki su kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan G.P (81) ise hastaneye kaldırıldı.
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