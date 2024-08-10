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        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 19:43 Güncelleme: 10.08.2024 - 19:43
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        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğirdir ilçesinde kırsal alanda kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce yapılan operasyonda iki zanlı yakalandı, 1772 kök kenevir bitkisi, 2 kilo 860 gram esrar, 430 kenevir tohumu, 3 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 171 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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