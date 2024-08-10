Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçundan tutuklandı.

Ekiplerce yapılan operasyonda iki zanlı yakalandı, 1772 kök kenevir bitkisi, 2 kilo 860 gram esrar, 430 kenevir tohumu, 3 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 171 tabanca fişeği ele geçirildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

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