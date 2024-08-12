Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da kamyonla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 16:52 Güncelleme: 12.08.2024 - 16:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da kamyonla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü.

        Ş.Ş'nin (29) kullandığı 32 EZ 0800 plakalı kamyon, Balkırı köyü mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 32 ADM 808 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada motosikletteki Z.T.G (14) kaza yerinde, Y.Y.G. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kamyon sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        9 kişi ölmüştü! Ön rapor çıktı
        9 kişi ölmüştü! Ön rapor çıktı
        Kahvaltı sofrasında cinayet! Babasını öldürdü, annesi ve kardeşi yaralı
        Kahvaltı sofrasında cinayet! Babasını öldürdü, annesi ve kardeşi yaralı
        Manisa'da vahşet: 3 yavru kediyi fırça sapıyla öldüren kişi tutuklandı
        Manisa'da vahşet: 3 yavru kediyi fırça sapıyla öldüren kişi tutuklandı
        Putin: Ukrayna'nın saldırısına yanıt verilecek
        Putin: Ukrayna'nın saldırısına yanıt verilecek
        Cher Ndour, İstanbul'a geliyor!
        Cher Ndour, İstanbul'a geliyor!
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Kritik eşik aşıldı: "Marmara Denizi komada"
        Kritik eşik aşıldı: "Marmara Denizi komada"
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Edirne'de 15 ölü köpek! Suç duyurusu
        Edirne'de 15 ölü köpek! Suç duyurusu
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        "Merve Hanım'a dava açıyoruz"
        "Merve Hanım'a dava açıyoruz"
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?

        Benzer Haberler

        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Eğirdir Gölü'nde bu kez sinek istilası (2)
        Eğirdir Gölü'nde bu kez sinek istilası (2)
        Eğirdir Gölü'nde bu kez sinek istilası
        Eğirdir Gölü'nde bu kez sinek istilası
        "VPN kullanırken dikkatli olun" uyarısı
        "VPN kullanırken dikkatli olun" uyarısı
        'VPN uygulamalarıyla parolalarımız ve kredi kartı bilgilerimize erişilebili...
        'VPN uygulamalarıyla parolalarımız ve kredi kartı bilgilerimize erişilebili...
        Isparta'da su kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü
        Isparta'da su kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü