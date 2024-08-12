Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Isparta'nın Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Isparta'nın Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir'den kente 2 kişinin uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 1060 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.