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        Isparta'da 12 bin 41 sahipsiz hayvan yeni yuvasına kavuştu

        Isparta'da 12 bin 41 sahipsiz hayvanın sahiplendirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 10:04 Güncelleme: 13.08.2024 - 10:07
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        Isparta'da 12 bin 41 sahipsiz hayvan yeni yuvasına kavuştu
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        Isparta'da 12 bin 41 sahipsiz hayvanın sahiplendirildiği bildirildi.

        Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarıyla ilgili yeni kanunun çıkmasının ardından vatandaşların hayvan sahiplenme konusuna büyük bir ilgi gösterdiğini belirtti.

        Tuğrul, "2024 yılı başından itibaren hız kazanan sahiplendirme sürecinde bugün itibarıyla 7 bin 326 kedi ve 4 bin 715 köpek sahiplenildi." dedi.

        Ayrıca, hayvanlara çip takma ve kısırlaştırma işlemlerinin de devam ettiğini vurgulayan Tuğrul, yaşına bakılmaksızın tüm hayvanlara çip takma işlemleri yapıldığını ifade etti.

        Hayvan sevgisinin önemine değinen Tuğrul, "Vatandaşlarımızın sokak hayvanlarını sahiplenmeleri çok önemli. Bu şekilde hayvan sevgisini çocuklarımıza ve çevremize aşılamış oluruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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