Isparta'da soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürüldü
Isparta'nın Gelendost ilçesinde bir soğuk hava deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Isparta'nın Gelendost ilçesinde bir soğuk hava deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgilere göre, Konya-Isparta karayolu Hacılar mevkisinde bir soğuk hava deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken depoda hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.