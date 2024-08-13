ISUBÜ'nün bölümleri yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, üniversiteleri bünyesindeki bölümlerin doluluk oranının yüzde 100 olduğunu bildirdi.

Çatal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm öğrencileri tebrik ettiğini belirtti.

Öğrencilere başarılı ve keyifli bir üniversite hayatı dilediğini kaydeden Çatal, şunları aktardı:

"Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için toplamda lisans ve ön lisans için istenen kontenjan sayısı 6 bin 390 genel, 211 okul birincisi olmak üzere toplam 6 bin 601 öğrenci olarak belirlenirken, ilçeler dahil ISUBÜ bünyesine yerleşen öğrenci sayısı 6 bin 601 olarak gerçekleşti. Kurulduğu yıldan itibaren yerleştirmesinde ISUBÜ tercih oranı 2018'de yüzde 77,87, 2019'da 90,8, 2020'de 91,21, 2021'de 77 olarak gerçekleşmişti. 2022 yılında yüzde 99, 2023 yılında yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti. Bu yıl ise tüm kontenjanları tercih edilen üniversitemizin doluluk oranının yüz 100 olarak gerçekleşmesi, hem üniversitemizin sunduğu eğitim kalitesinin hem de öğrenci ve ailelerin ISUBÜ'ye duyduğu güvenin bir göstergesidir."