Isparta'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Isparta'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Isparta'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 11 ay 22 gün hapis cezası bulunan D.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Saklandığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, D.Ç'yi yakaladı.
D.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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