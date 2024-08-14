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        ISUBÜ'nün geliştirdiği yanmaz ısı yalıtım malzemesi tescillendi

        Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) tarafından hazırlanan yüzde 100 yerli "Volkanik Alümino Silikatlardan Isı Yalıtım Levhası Üretimi", Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 12:12 Güncelleme: 14.08.2024 - 12:12
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        ISUBÜ'nün geliştirdiği yanmaz ısı yalıtım malzemesi tescillendi
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        Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) tarafından hazırlanan yüzde 100 yerli "Volkanik Alümino Silikatlardan Isı Yalıtım Levhası Üretimi", Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.

        ISUBÜ Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Davraz'ın başkanlığındaki ekip tarafından yüzde 100 yerli, yanmayan ve ısı iletmeyen volkanik alüminyum-silikat esaslı ısı yalıtım malzemesi üretildi.

        Test çalışmalarında başarılı olan ürün, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından da tescillendi.

        Davraz, gazetecilere, 2018'de TÜBİTAK tarafından "Bina ve Sanayi Sistemleri için Isı Yalıtım Malzemeleri Geliştirilmesi" başlıklı proje çağrısı yapıldığını ve yaptıkları başvurunun 50 üniversite arasından seçilerek kabul edildiğini belirtti.

        Tamamen yerli hammadde kullanarak ürün geliştirdiklerini anlatan Davraz, "Geliştirdiğimiz volkanik alümina silikat esaslı panelin (VASP), bir metreküpü yaklaşık 100 kilogramdır. Çok hafiftir ve yangına direnci A sınıfıdır. Geliştirdiğimiz malzeme, yaklaşık 700 santigrat dereceye kadar şekil değiştirmeden kalabilen ve dayanıklılığını koruyan bir özelliğe sahiptir." dedi.

        Prof. Dr. Davraz, ürünün benzerlerine göre daha ekonomik olduğunu söyledi.

        Özellikle çok katlı binalarda olası yangınlara karşı bu malzemenin kullanılmasının hayati önem taşıyacağını ifade eden Davraz, "Yangın esnasında yüksek katlarda kurtarma operasyonları zorlaşıyor. Bu nedenle, iç ve dış cephelerde A sınıfı yanmaz yalıtım malzemelerinin tercih edilmesi önem kazanıyor ve geliştirdiğimiz malzeme yangın yönetmeliği koşullarını fazlasıyla sağlıyor. Diğer A sınıfı yanmaz malzemelere de güçlü bir alternatif oldu." diye konuştu.

        Ürünün yüksek sıcaklıkta çalışan kızgın buhar boru ve vanaları gibi endüstriyel bazı ekipmanların yalıtımında da kullanılabileceğini dile getiren Davraz, özel sektör işbirliğiyle seri üretime başlayabileceklerini bildirdi.

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