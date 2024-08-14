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        Isparta'da 5 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli tutuklandı

        Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 14:26 Güncelleme: 14.08.2024 - 14:26
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        Isparta'da 5 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli tutuklandı
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        Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde narkotik köpeği Milon ile yapılan operasyonda lazer epilasyon cihazı içerisinde 15 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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