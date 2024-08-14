Isparta'da yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı

Isparta'da yoldan geçen kadınların görüntüsünü habersizce çekip sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Isparta Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı internet haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında "Suriyeli bir kişinin Isparta terminal girişinde yoldan gelen geçen kadınları kayda aldığına" dair haber ve paylaşımların yer alması üzerine açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valiliğimiz İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince yapılan araştırmada, bahse konu videoların paylaşıldığı TikTok hesabının kullanıcısının H.H. (Suriye uyruklu) isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Sosyal medya hesabında söz konusu paylaşımları yaptığı tespit edilen şahıs, 14 Ağustos'ta Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yakalanarak ifadesi akabinde gözaltına alınmıştır. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan şahıs mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilecektir."