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        Isparta Baro Başkanı Çankaya VPN kullanımı konusunda uyarıda bulundu

        Isparta Baro Başkanı Ünsal Çankaya, VPN kullanımının ciddi sorunlara yol açtığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 14:48 Güncelleme: 15.08.2024 - 14:48
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        Isparta Baro Başkanı Çankaya VPN kullanımı konusunda uyarıda bulundu
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        Isparta Baro Başkanı Ünsal Çankaya, VPN kullanımının ciddi sorunlara yol açtığını bildirdi.

        Baro Başkanı Çankaya, gazetecilere, son dönemde VPN kullanımının artması nedeniyle çoğu vatandaşın banka bilgilerinin ele geçirildiğini söyledi.

        VPN kullanımının güvenlik açığı oluşturduğunu vurgulayan Çankaya, şöyle konuştu:

        "Kaçak yazılım kullanılmadan hesabınıza erişim sağlanmış ve kredi kartınızdan işlem yapılmış ya da banka hesabınız boşaltılmışsa, bankanın güvenlik açığından bahsedebiliriz. Bankanın sorumluluğundan söz edebiliriz. Banka, bu tür durumlarda güvenlik açığı nedeniyle zararınızı tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak, VPN gibi yazılım kullanmanızdan dolayı banka hesaplarınız ele geçirilirse, bankanın güvenlik açığından bahsetmek mümkün değildir ve banka devre dışı kalır. Bu durum bir dolandırıcılıktır ve diğer dolandırıcılık türlerinde olduğu gibi yapılacak en doğru şey, suç duyurusunda bulunmaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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