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        Isparta'da motosiklet ve bisikletin çarpıştığı anlar güvenlik kamerasında

        Isparta'da seyir halindeki motosiklet ve bisikletin çarpıştığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 15:16 Güncelleme: 17.08.2024 - 15:16
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        Isparta'da motosiklet ve bisikletin çarpıştığı anlar güvenlik kamerasında
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        Isparta'da seyir halindeki motosiklet ve bisikletin çarpıştığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        6 Mart Caddesi'nde aynı yönde seyreden motosiklet ve bisiklet çarpıştı.

        Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sürücülerin yardımına koştu.

        Motosiklet ve bisiklet sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

        Çarpışma anı, kırmızı ışıkta bekleyen bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde, yeşil ışıkta geçmeye çalışan motosiklet ve bisikletin çarpışması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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