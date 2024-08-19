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        Isparta'da otomobil ve tarım aracının çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Isparta'nın Senirkent ilçesinde otomobil ile "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 20:12 Güncelleme: 19.08.2024 - 20:22
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        Isparta'da otomobil ve tarım aracının çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
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        Isparta'nın Senirkent ilçesinde otomobil ile "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

        Hikmet Kaya'nın (23) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Isparta-Senirkent kara yolu Üçyol-Dörtyol mevkisinde Fadime Aytan'ın (33) kullandığı pat pat ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ve otomobilde bulunan C.K, B.B, F.D, Ş.A, H.T, D.G yaralandı, pat patta yolcu olarak bulunan Zehra Uygun (59) ve Gülfidan Güllü hayatını kaybetti.

        Yaralılar ise ambulanslarla Uluborlu ve Senirkent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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