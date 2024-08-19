Isparta'da çeşitli suçlardan aranan 3 firari hükümlü yakalandı
Isparta'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
Isparta'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, kentte firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerce yapılan operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan D.D, Y.C.T. ve M.Ç. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler cezaevine gönderildi.
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