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        Isparta'da çeşitli suçlardan aranan 3 firari hükümlü yakalandı

        Isparta'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 21:50 Güncelleme: 19.08.2024 - 21:50
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        Isparta'da çeşitli suçlardan aranan 3 firari hükümlü yakalandı
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        Isparta'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, kentte firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce yapılan operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan D.D, Y.C.T. ve M.Ç. yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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