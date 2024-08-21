Isparta'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Karakaya köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bölgeye 1 helikopter, 7 arazöz ve 1 su ikmal aracı ile 50 personel yönlendirildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahale çalışmaları sürüyor.
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