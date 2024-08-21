Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da kamyonla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

        Isparta'nın Gelendost ilçesinde, kamyonla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 20:52 Güncelleme: 21.08.2024 - 20:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da kamyonla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta'nın Gelendost ilçesinde, kamyonla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Şerife Ceylan'ın kullandığı elektrikli bisiklet, Isparta - Konya karayolu Madenli köyü mevkisinde, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine kaldırılan Ceylan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        'TL değerlendi' söyleminde birleştiler
        'TL değerlendi' söyleminde birleştiler
        Bodrum'da sır cinayetler! Cezaevinde tanışmışlardı
        Bodrum'da sır cinayetler! Cezaevinde tanışmışlardı
        Fenerbahçe'de gündem yeniden Sterling!
        Fenerbahçe'de gündem yeniden Sterling!
        At arabasıyla gelip lokantadaki etleri çaldılar
        At arabasıyla gelip lokantadaki etleri çaldılar
        Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor!
        Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Evli ve çocuklu kadına taciz iddiası! Kadının eşi ve arkadaşlarından öldüresiye dayak
        Evli ve çocuklu kadına taciz iddiası! Kadının eşi ve arkadaşlarından öldüresiye dayak
        21 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        21 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Başkan yardımcısı meclis üyesini öldürdü: Cinayetin altından WhatsApp mesajının silinmesi çıktı
        Başkan yardımcısı meclis üyesini öldürdü: Cinayetin altından WhatsApp mesajının silinmesi çıktı
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi

        Benzer Haberler

        Isparta'da 22 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükü...
        Isparta'da 22 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükü...
        GÜNCELLEME - Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Isparta'da iki motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Isparta'da iki motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Isparta'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Isparta'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Eğirdir Gölü'nde müsilaj da başladı
        Eğirdir Gölü'nde müsilaj da başladı
        Isparta'da çeşitli suçlardan aranan 3 firari hükümlü yakalandı
        Isparta'da çeşitli suçlardan aranan 3 firari hükümlü yakalandı