Isparta'da kamyonla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Sağlık ekiplerince Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine kaldırılan Ceylan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şerife Ceylan'ın kullandığı elektrikli bisiklet, Isparta - Konya karayolu Madenli köyü mevkisinde, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.

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