Isparta'da 22 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

"Hükümlü veya tutuklunun kaçması, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma sağlama" suçlarından 22 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.S. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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