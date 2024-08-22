Eğirdir Gölü'ne Köprüçay'dan "can suyu" aktarılacak

YALÇIN ÇELEN / İSMAİL KUZ - Eğirdir Gölü'nün, Köprüçay'dan 14 kilometrelik isale hattıyla taşınacak suyla canlandırılması hedefleniyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde "yedi renkli" olarak bilinen, doğal güzelliğiyle çok sayıda ziyaretçi çeken Eğirdir Gölü'nde son yıllardaki kuraklık nedeniyle kirlilik problemleri yaşanıyor.

Kirliliğin önüne geçilmesi için DSİ 18. Bölge Müdürlüğünce, "Eğirdir Gölü'ne Yan Havzadan Su Aktarım Projesi" hazırlandı.

Proje kapsamında, Bağıllı-Ayvalıpınar'dan Köprüçay'a akan suyun yaklaşık 40 milyon metreküpünün 14 kilometrelik isale hattıyla Eğirdir Gölü'ne taşınması amaçlanıyor.

"Bu veriyi artık söylememiz zorlaşmış durumda. Gölün beslenim alanları, Eğirdir Gölü havzasındaki yağmur ve kar suları, akar sular ve göl yüzeyine düşen yağışlardır. Giderler ise buharlaşma, tarımsal sulama, evsel içme suyu kullanımı gibi sulardır. DSİ'nin hazırladığı proje, gölün kurtarılması için önemli. Gölün girdilerinin artması, giderlerinin azalması gerekiyor."

Gölün Türkiye'nin ikinci büyük tatlı su kaynağı olduğunu belirten Küçük, şöyle konuştu:

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 4. büyük gölü olan Eğirdir Gölü'nde 1986'dan günümüze kadarki süreçte yaşanan kuraklık ve kirlilikten endişe duyduğunu söyledi.

Gölün su seviyesinin istenmeyen bir durumda olduğunu dile getiren Küçük, yağış miktarı değiştirilemeyeceği için çevresindeki özellikle kuzeydeki barajlarda tutulan suyun bir miktarının göle bırakılması gerektiğini vurguladı.

Köprüçay Havzası'ndan DSİ'nin su temini projesinin önemine işaret eden Küçük, "Belki havza aktarımları biyolojik çeşitlilik açısından çok uygun olmasa da mutlaka bu projenin yerine getirilmesi gerekiyor." dedi.

Gölü besleyen ana kaynaklardan Akçay, Pupa ve Değirmençay'ın üzerinde birçok baraj olduğunu ifade eden Küçük, içme suyu dışındakilerin mutlaka göle belirli bir oranda bırakılması gerektiğine vurgu yaptı.