Isparta'da motosiklet kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

Öte yandan, kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, Bulgurcu'nun kullandığı 3 tekerlekli elektrikli motosikletin, ana yola ters yönden girdiği sırada, şeridinde ilerleyen başka bir motosikletle çarpışması, sürücünün savrulması ve çevredekilerin kaza yerindekilere yardım etmesi yer alıyor.

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