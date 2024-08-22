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        Isparta'da motosiklet kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

        Isparta'da motosikletlerin çarpışması sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 14:06 Güncelleme: 22.08.2024 - 14:06
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        Isparta'da motosiklet kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
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        Isparta'da motosikletlerin çarpışması sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Sav beldesinde, 8 Ağustos'ta motosikletlerin çarpışması sonucu ağır yaralanan Süleyman Bulgurcu, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        E.K'nin kullandığı motosiklet, ana yola ters yönden giren Süleyman Bulgurcu'nun kullandığı 3 tekerlekli elektrikli motosikletle çarpışmış, Bulgurcu ağır yaralanmıştı.

        Öte yandan, kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, Bulgurcu'nun kullandığı 3 tekerlekli elektrikli motosikletin, ana yola ters yönden girdiği sırada, şeridinde ilerleyen başka bir motosikletle çarpışması, sürücünün savrulması ve çevredekilerin kaza yerindekilere yardım etmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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